برلماني: مصر أرسلت مساعدات طبية بـ80 مليون جنيه لـ30 دولة

قال شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، إن إرسال مصر مساعدات طبية ودوائية بنحو 80 مليون جنيه إلى 30 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا يؤكد ريادتها من جهة ووجود احتياطي ضخم من المستلزمات الطبية والدوائية سمح للبلاد بإمداد الدول الأفريقية بما تحتاجه من جهة أخرى.وقال «أبو زيد» خلال تصريحات له اليوم، أن مصر هى عنوان المرحلة التي يقودها الرئيس السيسي، موضحا أنها استعادت دورها عربيا وأفريقيا، وأنها تغلبت على مشاكلها بالفعل وأصبح الوطن على المسار الصحيح، كما أن ثمار الإصلاح الاقتصادي والمالي تؤتي أكلها في البلاد.وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر لم تدخر جهدا في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بعلاج مليون أفريقى من فيروس بى وسى خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين على أرضها من الأجانب، بالإضافة لـ 107 مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية لحمايتهم من تفشى الوباء، وهذا يؤكد أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بكل قوة واستعداد.وأكد أبو زيد أن مؤشرات التعافي من الوباء، تؤكد أن مصر نجحت تماما في التصدي له عكس دول أخرى ترنحت أمامه.