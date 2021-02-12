محمد عبدالعزيز: شرم الشيخ.. الإصرار على الحياة

عدت إلى شرم الشيخ بعد عدة سنوات من زيارتى السابقة إليها وكلى شغف لمعرفة كيف هو حال هذه المدينة، تلك التى رأيتها جميلة براقة من قبل، وبعد رحلة طويلة نسبيًا وإجراءات أمنية نتفهمها، وإن كانت تتسبب فى طول الرحلة وتزيد من مشقتها وصلنا إلى مدينة السحر والجمال، أسعدنى جدًا وجود نسبة مقبولة من السائحين، فى ظل أزمة «كوفيد- ١٩ العالمية»، وعندها بدأت فى تدوين ملاحظاتى التى أرصدها فى هذا المقال.ليس من باب المجاملة أن أسجل شديد إعجابى بنشاط ودأب وحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فهو الآن معك فى هذا المؤتمر، وفى وقت الاستراحة يتحرك إلى موقع آخر ليلقى كلمة أو يفتتح حدثًا أو يتفقد مشروعًا، رجل تتسق خطواته مع نشاط رئيس الدولة الذى يولى جنوب سيناء اهتمامًا متوازيًا مع كل محافظات مصر، وإن كانت شرم الشيخ تفرض نفسها على الخارطة لكونها أحد مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة، واللواء خالد فودة رجل تعلو وجهه ابتسامة دائمة ومحبة للمكان الذى يديره بعشق، وهو فى هذا نموذج يقلده غيره من المسئولين بالمحافظة، فهم قد صاروا مزيجًا من رجال السياسة والسياحة والإدارة.أذكر أن المحافظ قرر تكريم اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، على إثر قرار رئيس الجمهورية بتجديد الثقة فيه لمدة عام ثالث جديد بعد بلوغه سن التقاعد، وهذا أمر يبدو عاديًا، لكن ما يحمله التكريم من إشارة هو أهم ما فى الأمر، فالمحافظ يدرك ويبعث برسالة مفادها أن من يجتهد ويبذل مجهودًا ويكون كفؤًا فله منه التزكية، وفوق ذلك التكريم، وحين اقتربت من اللواء السولية لاحظت فيه حكمة المسئول وتفهمه لطبيعة المنطقة التى يعمل بها، فهو يدير المدينة بهمة شديدة جدًا، وبمحبة حقيقية مع المستثمرين فى المدينة والبدو من أهلها.وكما قرر المحافظ تكريم الرجل الأول فى المدينة، قرر تكريم عمال النظافة فى حفل يحضره بنفسه وعشاء يتناوله معهم ومكافآت رصدها لهم، وذلك تقديرًا منه لمجهودهم فى مقاومة السيول التى نجحوا فى إزالة آثارها خلال ساعات قليلة، وإشادة بمستوى النظافة الذى تحافظ عليه شرم الشيخ باستمرار، والإشارة هنا لا تخلو من معنى، فكما نكرم الرجل الأول، لا ينسى صاحب القرار أصغر عامل فى المنظومة، طالما نجح فى أداء مهمته المكلف بها صغيرة كانت أم كبيرة، كما أعجبنى جدًا تشجيع المحافظ لنائبته الشابة المهندسة إيناس سمير، التى يقدمها فى المحافل ويعطيها الفرصة للحديث والمشاركة بالرأى والنصيحة فى تجربة أراها نموذجًا بين قيادات الدولة والشباب- من التنسيقية- الذين بدأوا فى تولى مهام تنفيذية على درجة عالية من الأهمية، كنواب وزراء ونواب محافظين.واتساقًا مع كونها محافظة الطموح، شاركنا بحضور مؤتمر يستعرض المقومات السياحية العديدة التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية الكبرى التى جرى تنفيذها على مدار عشر سنوات، ومنها تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة، وهضبة أم السيد، وتطوير قطاع السوق التجارى القديم، ومنطقة حى النور، وتطوير المطار الدولى للمدينة، وإقامة جامعة الملك سلمان الدولية، إضافة إلى ميدان السلام.ولعل الوليد الجديد فى منظومة شرم الشيخ المتكاملة هو متحف الآثار الذى افتتحه الرئيس السيسى قبل نحو أربعة أشهر، وهو المتحف الذى ترجع فكرة إنشائه إلى عام ١٩٩٩م على مساحة ١٩١ ألف متر مربع، بتكلفة بلغت ٨١٢ مليون جنيه، ويضم ثلاث قاعات للعرض المتحفى، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية تضم عددًا من المطاعم والبازارات ومحال الحرف التراثية ومسرحًا مكشوفًا وساحات لإقامة الاحتفالات والفعاليات، وفكرة المتحف فى حد ذاتها فكرة عبقرية، إذ تسعى الدولة لتحفيز السائح الذى جاء بغرض السياحة الترفيهية أن يمدد زيارته لمصر أو أن يعود إليها من جديد، ليقوم بسياحة ثقافية فى مزارات مصر السياحية الخالدة التى تعرف على نماذج منها فى متحف شرم الشيخ.جدير بالذكر أن هذا الصرح الثقافى الكبير يقوم على إدارته شباب مصريون فى منتهى الرقى والثقافة، حتى إن ميريام سعيد، المشرف العام على المتحف، تحرص على استقبال وفود الزائرين بنفسها ومصاحبتهم فى جولتهم داخل قاعات المتحف بصحبة المرشدين الأكفاء، يمثل هذا المتحف الوليد منظومة نجاح تتكامل مع المحافظة التى اختُيرت لإقامته فيها، فمحافظة جنوب سيناء تمثل صورة طموحة للإدارة المصرية الحريصة على النجاح والحياة رغم أى تحديات.بقى أن أسجل هنا مقترحًا رفعته لمحافظ جنوب سيناء خلال فعاليات المؤتمر، فعلى الرغم من تحفظى الشخصى على المبالغة فى أعداد القنوات التليفزيونية، فإن إنشاء قناة فضائية دولية ناطقة بعدة لغات يكون بثها ومضمونها مرتبطًا بشرم الشيخ ومزاراتها وزوارها واستثماراتها صار أمرًا واجبًا يتسق مع كونها محافظة الطموح، ورغم استملاح المحافظ للفكرة، فإن تمويلها يمثل مشكلة حقيقية، وهنا تدخل رئيس المجلس الأعلى للإعلام بالتعليق، قائلًا: «لتكن القناة على اليوتيوب مثلًا، فهى بهذا أقل تكلفة وأكثر انتشارًا فى أرجاء العالم كله»، لا ضير إذن، لكن هذا الجهد الجبار وذلك الجمال الساحر يحتاجان إلى وسيلة إعلامية تنجح فى تسويقهما وإلقاء مزيد من الضوء عليهما.