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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات تكشف سبب غرق طفل في ترعة بالحوامدية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:47 م
غرق
غرق
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، برئاسة الرائد عمرو فاروق رئيس وحدة المباحث، في واقعة غرق شاب يدعى "ياسر ع"، 12 سنة، في مياه إحدى الترع بالحوامدية، عن أن الطفل اختل توازنه أثناء لهوه وسقط في المياه ولقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

كما كشف تقرير مفتش الصحة عن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ونفى وجود شبهة جنائية، وهو ما أقر به شهود العيان وأهلية المتوفى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بغرق طفل في إحدى الترع بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام "ياسر ع"، 12 سنة، باللهو بالقرب من إحدى الترع اختل توازنه ولقي مصرعه غرقا، وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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