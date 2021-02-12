كندا: إصابات كورونا تصل إلى 821 ألفًا و932

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى كندا إلى 821 ألفا و932 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت تورونتو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، بلغ 21 ألفا و89 حالة، وتعافى من المرض 763 ألفا و979 شخصا من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.