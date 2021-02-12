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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلبيني: على واشنطن الدفع إذا أرادت استمرار اتفاقية نشر القوات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:03 م
رودريجو دوتيرتي
رودريجو دوتيرتي
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قال الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدفع إذا أرادت الإبقاء على اتفاقية نشر قواتها مع بلاده، والتي تحظى بأهمية استراتيجية لواشنطن في آسيا.

وألغى دوتيرتي- ذو التوجهات القومية والذي يرفض بشكل مُعلَن التحالف العسكري طويل الأمد مع الولايات المتحدة- اليوم الجمعة، اتفاق القوة الزائرة مع واشنطن من جانب واحد العام الماضي، في رد غاضب على رفض منح حليف له تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

وتم تمديد فترة الانسحاب مرتين لخلق ما يقول المسئولون الفلبينيون إنه نافذة من أجل الاتفاق على شروط أفضل.

وفي حديثه إلى القوات الفلبينية اليوم بعد فحص الأصول الجوية المكتسبة حديثا، قال دوتيرتي: "أود أن أعلم إذا كان هناك عميل أمريكي هنا، من الآن فصاعدا، هل تريد اتفاقية القوات الزائرة؟ عليك إذن أن تدفع".

وأضاف، في إشارة إلى تكثيف واشنطن وبكين الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي: "إنها مسئولية مشتركة، لكن نصيبك من المسئولية لا يأتي دون مقابل، بعد كل شيء، عندما تندلع الحرب، فإننا جميعا سندفع".

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