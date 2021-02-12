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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 254 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:54 م
الدكتور جمال فورار
الدكتور جمال فورار
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قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 254 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.
وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و303 حالات إصابة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2932 حالة وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 75 ألفا و628 حالة، بعد شفاء 195 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 22 مصابا في العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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