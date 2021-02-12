بيلاروسيا: تطورات جديدة ستطرأ على سياستنا الخارجية

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الجمعة، أن تطورات جديدة ستطرأ على نمط السياسة الخارجية لبلاده بنهاية العام الجاري.وقال ماكي، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "بالنظر إلى تلك التهديدات والتحديات الجديدة التي ظهرت، وما زالت تظهر، وأنا متأكد من أنها قد تظهر في المستقبل القريب، نشأت الحاجة إلى تعديل نهج السياسة الخارجية لجمهورية بيلاروسيا"، مٌؤكدًا أن وزارته ستعمل بهدوء لإعداد وثيقة جديدة لسياسة البلاد الخارجية خلال العام الجاري.كما أوضح أن صياغة تلك الوثيقة لا تعني أنه سيتم تفكيك مفهوم السياسة الخارجية الذي تنتهجه بيلاروسيا بشكل جذري، لافتًا إلى أنه من الضروري إعادة النظر في التحديات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا وأصبحت تهدد بلادنا في الوقت الراهن.