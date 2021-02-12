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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية في الدرب الأحمر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:51 م
حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية، فى إخماد حريق اندلع فى مخزن مواد بلاستيكية أسفل عقار بدائرة قسم الدرب الأحمر دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مخزن مواد بلاستيكية أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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