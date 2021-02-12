آمال فريد.. من الشهرة والنجومية إلى الموت وحيدة

• السفر لموسكو والاختفاء عن الأنظار أكثر من ثلاثون عاما



• كسر مفصلها ودخولها المستشفى



• الموت في هدوء



ولدت في مثل هذا اليوم 12 فبراير الفنانة الكبيرة والجميلة ذات الملامح الهادئة آمال فريد في حي العباسية، وكان القدر هو صاحب اليد العليا في تحديد مستقبلها في عالم الفن بعدما قادتها رحلة مدرسية إلى استوديو نحاس للتعرف على المنتج الكبير رميسيس نجيب والذى أسند لها دور في فيلم "موعد مع السعادة" ومن وقتها تحولت حياة آمال فريد من الدراسة إلى العمل في السينما."الدستور" ترصد رحلة النهاية للفنانة آمال فريد:منذ عام 1969 تزوجت أمال فريد من مهندس مصري يعيش في روسيا وبالأخص في العاصمة موسكو، وكانت تلك الزيجة هي الزيجة الثانية في حياة الفنانة ولم يشأ القدر أن يهب لها أطفالا، ولكن منذ زواجها اختفت تماما عن الأنظار ولم يعرف أحد شيئًا عنها.ولكن هناك تصريح نُسب إليها يؤكد أنها قدمت أفلام وأعمال فنية في أواخر السبعينات وندمت عليها مثل جزيرة العشاق والتلميذة والأستاذ وبنات عتريس، وجدتها فيما بعد أفلامها تجارية بعيدة عن أفلامي السابقة وقد أكدت خلال هذا التصريح ندمها على تتلك الأفلام بسبب كونها أفلام تجارية.قبل وفاتها بنحو عام تقريبا ظهرت صورة للفنانة القديرة آمال فريد وهى في الثمانين من عمرها تجلس على مقهى أنيق بمنطقة وسط البلد وحيدة ليس معها أحد.وقامت السوشيال ميديا بنشر الصورة وتدخلت نقابة المهن التمثيلية وأعلنت أن الفنانة بخير وليس في احتياج مادى ولكنها وحيدة.في أواخر حياتها وقعت الفنانة على قدميها أثناء سيرها بمنزلها مما نتج عنه كسر في مفصل أحد ساقيها وتدخلت نقابة المهن التمثيلية وتم إجراء الجراحة لها بمستشفى المعلمين وبعد فترة أثناء علاجها طمأنت الفنانة محبيها ولكنها طلبت البقاء في المستشفى لعدم وجود من يقودم بخدمتها.هكذا عاشت أمال فريد بين الشهرة والأضواء لتنتهي حياتها في صمت وهدوء ولا يوجد لديها أسرة أو أبناء يجددوا حياتها ويحيطوها بعنايتهم.ولم يعرف حتى اللحظة كيف عاشت الفنانة حياتها في موسكو ومتى عادت إلى مصر وكيف كانت تقضى أوقاتها لولا الصدفة التي قادتها لقضاء بعض الوقت على أحدى مقاهي وسط البلد.وبعد فترة في مستشفى المعلمين توفت الفنانة في شهر يونيو منذ عامين وحيدة وبهدوء تام تفارق الحياة.وقد أكدت الفنانة في تصريحات صحفية قبل وفاتها عدم حزنها على عدم كونها أم قائلة: إنها مشيئة الله وإنها راضية بقضائه.