الهيئة الأوروبية للصحة: كورونا سيبقى بيننا

نبهت مديرة الهيئة الاوروبية للصحة في مقابلة مع فرانس برس الجمعة الى أن على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس كورونا "سيبقى بيننا".وقالت أندريا أمون مديرة المركز الاوروبي للوقاية من الامراض والسيطرة عليها "يبدو الآن أن بقاء (الفيروس) هو الأكثر ترجيحا"، مضيفة "يبدو أنه تكيف في شكل كبير مع الانسان. علينا تاليا أن نستعد (لفرضية) أنه باق بيننا".