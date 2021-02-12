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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة «التضامن وذوي الإعاقة» بالبرلمان تنظر بيانات 8 وزراء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:31 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي اجتماعين عقب الجلسة العامة بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، يتضمن الأول، المقرر عقده الأحد المقبل، النظر في بيان وزراء الموارد المائية والري والسياحة والآثار والبيئة والثقافة، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل باختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

كما يتضمن الاجتماع الثاني، المقرر عقده الاثنين المقبل، نظر بيان وزراء الطيران المدني والخارجية والمالية والأوقاف، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل باختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به ‏الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

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