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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجه القمر دينا فؤاد توجه رسالة شكر لشركة "سينرجى" وصناع مسلسل "جمال الحريم" بعد تصدرها الترند 4 مرات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:33 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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حرصت وجه القمر دينا فؤاد، على توجيه رسالة شكر إلى فريق عمل مسلسل "جمال الحريم"، بعد انتهاء حلقات المسلسل، وتصدرها التريند 4 مرات طوال عرضه، وخصت بالشكر شركة سينرجى المنتجة للعمل، التى وفرت جميع الإمكانات اللازمة لتقديم عمل بشكل جيد للمشاهد العربي.


وشاركت وجه القمر عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" صورتها مرفقة بتصدرها التريند عبر تويتر معلقة: "الحمدلله مع آخر حلقة من جمال الحريم.. شكرا الجمهور العظيم، شكرا الأستاذ تامر مرسى، وشركة سينرجى على الدعم القوى، شكرا الأستاذ عمرو الصيفى المخرجة الكبيرة، منال الصيفى وكل فريق الإخراج الكاتبة الرائعة سوسن عامر".


وأضافت وجه القمر: "شكرا كل فريق العمل، فتحى إسماعيل منتج فنى وكل فريق الإنتاج مدير التصوير يوسف بارود وكل فريق التصوير والنجمة الجميلة نور، النجوم خالد سليم، إسلام جمال، شوف مصيلحي، حازم سمير، أميرة العايدى، رنا رئيس، غفران، لمى كتكت، أحمد كرارة، ايفا، هدى الاتربى، محمد شاهين، والطفل كريم هانى يسرى وشكر خاص للفنان القدير صلاح عبدالله شكر خاص كل مواقع وصحافة وإعلام مصر والوطن العربى على الدعم طول المسلسل شكرا فريق العمل من أصغر لأكبر شخص".

وكانت النجمة دينا فؤاد، تصدرت تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، وذلك للمرة الرابعة، إذ سبق وتصدرت التريند 3 مرات أثناء عرض المسلسل على قناة DMC، وجاء ذلك بعد إبداعها فى مشهد قتلها، حيث شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، مفاجأة مدوية، وتخلى "راجح" الجن العاشق عن الشيخة "حنان" دينا فؤاد، وسلمها إلى جن آخر، وحاولت "حنان" أن تهرب ولكن أغلقت الأبواب وأخذت تصرخ وتجرى بأنحاء شقتها وهي تندم على سيرها فى طريق الضلال، وحاولت "حنان" أن تستنجد بزوجها "ماجد" الذى قرر أن يذهب لإنقاذها ولكن دخل الجن الجديد بعد أن ظهر في صورة امرأة مخيفة إلى داخل "حنان" وأخذت تصرخ وتقول "مش عايزاكى" وقامت بغرس السكينة فى بطنها وحضر زوجها وحاول أن يلقنها الشهادة ولكن دون جدوى وكانت آخر كلماتها "هى اللي عملت كده".

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" وجاءت بعض تعليقات رواد تويتر: "مشهد الشيخة حنان النهاردة حقيقي يتدرس، ودينا عسل جدا بصراحة والشيخة حنان دور عمرها، والشيخة حنان أنا اتعاطفت معها في الحلقة الأخيرة ، كنت مستني نهاية جمال الحريم لآخر لحظة علشان أقول شكرا ليكي يا دينا، دينا ممثلة وحدوتة كبيرة وحبيت المسلسل جدا والشيخة حنان هي بطلة المسلسل فعلا".

وطوال الـ 45 حلقة، نجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى إنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرا من مشاهدها تم استخدامه كـ"كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

وحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما تصدر تريند "جوجل"، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.


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