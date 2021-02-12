البيت الأبيض: إدارة بايدن تبدأ مراجعة تهدف لإغلاق سجن جوانتانامو

قال مسئول بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية حول مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.وأكد مصدران مطلعان على الأمر في تصريح لـ"رويترز" أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.