مجرمون أصحاب ذوق رفيع.. أخطر 5 أشرار في السينما العالمية





وعندما قررنا أن نختار أبرز الشخصيات الشريرة في السينما العالمية، كانت المعايير الرئيسية تتعلق بجودة العمل، وهدف الشرير في الفيلم، والطريقة التي قدم بها الدور، سواء كخط درامي في العمل، أو على مستوى التمثيل، وهذا ضيق الاختيارات إلى أبعد الحدود، والمجموعة المعروضة هنا ليست "دائرة مغلقة" لا يوجد خارجها شيء، ولكنها شديدة التميز، والترتيب التالي غير مقصود به تصنيف أيهم أفضل، ولكن عشوائي.

قدمت السينما العالمية أدوار الشر بأشكل متعددة، والسينما المصرية كذلك، لدينا مثلا عادل أدهم ومحمود المليجي وتوفيق الدقن، ولكن هناك نوع من الشر لم يقدم على نطاق واسع، فهم حالة نادرة، يرى أبطالها الجانب الجمالي منه، لا يعتبرنه وسيلة لتحقيق غايات مادية، وإنما يفعلون هذا لأن لديهم أفكار تخصهم، ويرون أن هذا هو الوجه الأمثل للتعامل مع الحياة.وعندما قررنا أن نختار أبرز الشخصيات الشريرة في السينما العالمية، كانت المعايير الرئيسية تتعلق بجودة العمل، وهدف الشرير في الفيلم، والطريقة التي قدم بها الدور، سواء كخط درامي في العمل، أو على مستوى التمثيل، وهذا ضيق الاختيارات إلى أبعد الحدود، والمجموعة المعروضة هنا ليست "دائرة مغلقة" لا يوجد خارجها شيء، ولكنها شديدة التميز، والترتيب التالي غير مقصود به تصنيف أيهم أفضل، ولكن عشوائي.

أنتون تشيجور

• أنتون تشيجور



بتسريحة شعره الغريبة، والتي توحي أن مصممها قبل مستخدمها، خرج للتو من "المصحة النفسية"، مع هدوئه الشديد، فإنك ترى "الشر الخالص" يتجسد أمامك في شخصية "أنتون تشيجور"، عندما يتحدث مع صاحب المتجر على الطريق، بعد أن سأله سؤالا عفويا: "هل رأيت أمطارا على الطريق؟"، ليتحول هذا الحوار ببراعة خافيير باردم، في النظرات والتعبير، والسيناريو الذي كتبه الأخوين كوين، لشيء آخر، متعلق بحياة صاحب المتجر، والتي ستكون على المحك، ولن يحميه منها سوى أن يحزر الوجه الصحيح للعملة.



استحق "باردم" جائزة الأوسكار، عن أفضل ممثل مساعد في فيلم "لا بلد للعجائز"، فإن كان هناك المئات من الأشرار في السينما، لكن قلبك وعينك لا يمكن أن يخطئا أنك أمام حالة فريدة من نوعها.



الشر الذي يؤديه "تشيجور" هنا غير نابع من الحرص على الأموال التي يحصل عليها مقابل عمله كقاتل، ولكن من رغبة شخصية في التدمير، وكيف أنه يرى حياة الآخرين أقل من أن تنهيها رصاصة، فقد كان يستخدم جهاز ضغط هواء في الكثير من الأحيان ليقضي به على ضحاياه. بتسريحة شعره الغريبة، والتي توحي أن مصممها قبل مستخدمها، خرج للتو من "المصحة النفسية"، مع هدوئه الشديد، فإنك ترى "الشر الخالص" يتجسد أمامك في شخصية "أنتون تشيجور"، عندما يتحدث مع صاحب المتجر على الطريق، بعد أن سأله سؤالا عفويا: "هل رأيت أمطارا على الطريق؟"، ليتحول هذا الحوار ببراعة خافيير باردم، في النظرات والتعبير، والسيناريو الذي كتبه الأخوين كوين، لشيء آخر، متعلق بحياة صاحب المتجر، والتي ستكون على المحك، ولن يحميه منها سوى أن يحزر الوجه الصحيح للعملة.استحق "باردم" جائزة الأوسكار، عن أفضل ممثل مساعد في فيلم "لا بلد للعجائز"، فإن كان هناك المئات من الأشرار في السينما، لكن قلبك وعينك لا يمكن أن يخطئا أنك أمام حالة فريدة من نوعها.الشر الذي يؤديه "تشيجور" هنا غير نابع من الحرص على الأموال التي يحصل عليها مقابل عمله كقاتل، ولكن من رغبة شخصية في التدمير، وكيف أنه يرى حياة الآخرين أقل من أن تنهيها رصاصة، فقد كان يستخدم جهاز ضغط هواء في الكثير من الأحيان ليقضي به على ضحاياه.

الجوكر

• الجوكر



اقتحم بوجهه المرسوم على شكل مهرج، اجتماعا سريا لزعماء العصابات، بينما كانوا يبحثون ما يمكن أن يفعلوه في مواجهة "باتمان"، وأخبرهم أنه يمكنه أن يقوم بخدعة أمامهم، ورشق قلم في المنضدة، وقال إنه يمكنه إخفائه، وحينما تحرك أحد الأتباع نحوه لقتله بسبب سخريته منهم ودخوله لجمعهم بهذه الطريقة، ضرب رأسه فاخترقها القلم واختفى.



هو شرير دخل وكر أشرار، ولكن الفارق بينهم أن الجوكر غير منطقي تماما، ولا يمكنك أن تعرف فيما يفكر، ولا ما ينوي فعله، وحتى لا تعرف ما يمكنك أن تقايضه لتبعده عنك، هو موجود ويتمدد، ويتميز بالإبداع في الشر.



شخصية "الجوكر" التي قدمها "هيث ليدجر" في "باتمان" من إخراج كريستوفر نولان، وحصل عنها بالطبع على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، لم تكن تبحث عن المال، ولا الحكم، ولا سلطة، فقط تريد تدمير كل شيء، هذه فلسفتها في الحياة، وترى أن "في الأوقات العصيبة هؤلاء الأشخاص المتحضرون سيقومون بأكل بعضهم البعض"، وبالتالي فهذا العالم كله مزيف، وكان هو يكشفه على حقيقته.





اقتحم بوجهه المرسوم على شكل مهرج، اجتماعا سريا لزعماء العصابات، بينما كانوا يبحثون ما يمكن أن يفعلوه في مواجهة "باتمان"، وأخبرهم أنه يمكنه أن يقوم بخدعة أمامهم، ورشق قلم في المنضدة، وقال إنه يمكنه إخفائه، وحينما تحرك أحد الأتباع نحوه لقتله بسبب سخريته منهم ودخوله لجمعهم بهذه الطريقة، ضرب رأسه فاخترقها القلم واختفى.هو شرير دخل وكر أشرار، ولكن الفارق بينهم أن الجوكر غير منطقي تماما، ولا يمكنك أن تعرف فيما يفكر، ولا ما ينوي فعله، وحتى لا تعرف ما يمكنك أن تقايضه لتبعده عنك، هو موجود ويتمدد، ويتميز بالإبداع في الشر.شخصية "الجوكر" التي قدمها "هيث ليدجر" في "باتمان" من إخراج كريستوفر نولان، وحصل عنها بالطبع على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، لم تكن تبحث عن المال، ولا الحكم، ولا سلطة، فقط تريد تدمير كل شيء، هذه فلسفتها في الحياة، وترى أن "في الأوقات العصيبة هؤلاء الأشخاص المتحضرون سيقومون بأكل بعضهم البعض"، وبالتالي فهذا العالم كله مزيف، وكان هو يكشفه على حقيقته.

هانيبال

• هانيبال



مع موسيقاه، وعلمه، ومهاراته الاجتماعية، وحسن مظهره، كان له عادة أخرى جانبيه، وهي التغذي على البشر، وكان يفضل أن يفعل ذلك بينما هم على قيد الحياة، وكان يحب أن يطهو الطعام بنفسه، ويضع له أفضل التوابل ليكون وجبة شهية، ولم يكن يفعل ذلك ليسد جوعه، ولكن هو كان صاحب مذاق خاص.

الشخصية تم تقديمها أكثر من مرة، ولكن نخص هنا تحفة "أنتوني هوبكنز" التي قدمها في ثلاثية "التنين الأحمر"، و"صمت الحملان"، و"هانيبال"، وكيف قدم لنا "هوبكنز" ببراعته، كل شيء يتعلق بهذا النوع من الشر المميز، والذي كان عبارة عن غريزة طبيعية تدور في نفسه، أكثر من كونها انتقاما، فهو لم يكن يسع لذلك أبدا، كل ما في الأمر أنه يفعل ما تأمره به طبيعته، المشوهة بالطبع.



مشاعر "هانيبال" لم تكن تتحرك سوى نحو شيئين، الفريسة التي يشعر أن مذاقها مستحسن له، والعقول اللامعة، التي يمكنها أن تثير عقله هو شخصيا، كأنما هما وجهين لعملة واحدة.



وإن كنت تبحث عن أدوار بطعم الشر فقط، فإن هانيبال بالتأكيد، على رأس القائمة. مع موسيقاه، وعلمه، ومهاراته الاجتماعية، وحسن مظهره، كان له عادة أخرى جانبيه، وهي التغذي على البشر، وكان يفضل أن يفعل ذلك بينما هم على قيد الحياة، وكان يحب أن يطهو الطعام بنفسه، ويضع له أفضل التوابل ليكون وجبة شهية، ولم يكن يفعل ذلك ليسد جوعه، ولكن هو كان صاحب مذاق خاص.الشخصية تم تقديمها أكثر من مرة، ولكن نخص هنا تحفة "أنتوني هوبكنز" التي قدمها في ثلاثية "التنين الأحمر"، و"صمت الحملان"، و"هانيبال"، وكيف قدم لنا "هوبكنز" ببراعته، كل شيء يتعلق بهذا النوع من الشر المميز، والذي كان عبارة عن غريزة طبيعية تدور في نفسه، أكثر من كونها انتقاما، فهو لم يكن يسع لذلك أبدا، كل ما في الأمر أنه يفعل ما تأمره به طبيعته، المشوهة بالطبع.مشاعر "هانيبال" لم تكن تتحرك سوى نحو شيئين، الفريسة التي يشعر أن مذاقها مستحسن له، والعقول اللامعة، التي يمكنها أن تثير عقله هو شخصيا، كأنما هما وجهين لعملة واحدة.وإن كنت تبحث عن أدوار بطعم الشر فقط، فإن هانيبال بالتأكيد، على رأس القائمة.

جون دوي

• جون دوي



"هل تريد للناس أن يستمعوا، ليس عليك أن تربت على كتفهم بعد الآن، عليك أن تضربهم بمطرقة، ثم بعدها ستجد أن تركيزهم الكامل معك"، هذا هو منطق "جون دوي"، الذي قدمه كيفين سبيسي، في أحد أهم أفلام هوليوود Seven الذي صدر عام 1995، ولعب دور بطولته براد بت ومورجان فريمان، ومن إخراج ديفيد فينشر.



لإكمال سلسة الشر غير الساعي لهدف مادي، ولكنه يتعلق بأفكار خاصة، أو مشاعر أصحابه، كان لابد أن نمر على هذا الكاراكتر المدهش، هو صاحب فلسفة ترى أن البشر يقومون بسبعة خطايا مميتة وهي "الغرور، والجشع، والشهوة، والحسد، والشراهة، والغضب، والكسل".



وعلى هذا كان جون دوي ينفذ جرائمه بحرفية شديدة طوال أحداث الفيلم، وكان كلما قتل أحدهم، كتب في المكان الخطيئة التي يفعلها، وكان هدفه من ذلك أن يوصل رسالة للناس بأن هذه الأمور سيئة، وكان ينتهج العنف ليعرض فكرته.



ترك فقط خطيئتين لينهي بهم الحكاية، وهما "الحسد والغضب"، وهذه كانت مفاجأة الفيلم التي اختتمت بها الأحداث. "هل تريد للناس أن يستمعوا، ليس عليك أن تربت على كتفهم بعد الآن، عليك أن تضربهم بمطرقة، ثم بعدها ستجد أن تركيزهم الكامل معك"، هذا هو منطق "جون دوي"، الذي قدمه كيفين سبيسي، في أحد أهم أفلام هوليوود Seven الذي صدر عام 1995، ولعب دور بطولته براد بت ومورجان فريمان، ومن إخراج ديفيد فينشر.لإكمال سلسة الشر غير الساعي لهدف مادي، ولكنه يتعلق بأفكار خاصة، أو مشاعر أصحابه، كان لابد أن نمر على هذا الكاراكتر المدهش، هو صاحب فلسفة ترى أن البشر يقومون بسبعة خطايا مميتة وهي "الغرور، والجشع، والشهوة، والحسد، والشراهة، والغضب، والكسل".وعلى هذا كان جون دوي ينفذ جرائمه بحرفية شديدة طوال أحداث الفيلم، وكان كلما قتل أحدهم، كتب في المكان الخطيئة التي يفعلها، وكان هدفه من ذلك أن يوصل رسالة للناس بأن هذه الأمور سيئة، وكان ينتهج العنف ليعرض فكرته.ترك فقط خطيئتين لينهي بهم الحكاية، وهما "الحسد والغضب"، وهذه كانت مفاجأة الفيلم التي اختتمت بها الأحداث.

تايلر دردن