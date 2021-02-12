إصابة شخصين في حريق منزل بالإسماعيلية

أصيب شخصان في اندلاع حريق في منزل بمركز ومدينة أبوصوير، في الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد باندلاع النيران في منزل بعزبة أبوجمال بمنطقة أبوخروع بدائرة المركز.وتمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كامل، من السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارتي إطفاء ومنع امتداده للمنازل المجاورة.وأسفر الحريق عن إصابة مالكة العقار، وتدعى "ز ا ا" 60 سنة، اشتباه كسر باليد اليسرى وجرح بالرأس، كما أصيب حسن حسين علي، 30 سنة، بجرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالقدم اليسرى، واشتعال النيران في سقف المنزل بالكامل وبعض محتويات المنزل.وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج اللازم.تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.