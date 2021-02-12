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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تعلن شروط استغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:18 م
محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت محافظة الإسكندرية، عن طلب إبداء اهتمام للتقديم في عملية استغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، اليوم، إلى أنه على الشركات العاملة والمتخصصة في مجال تشغيل واستغلال الثلاجات والراغبة في الاشتراك في العملية المزمع طرحها التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات للاطلاع على المواصفات والرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بثلاجات سوق الجملة ببرج العرب".

وأضاف البيان أنه على الشركات الراغبة استيفاء نموذج الاستبيان، وتقديم المستندات الدالة على قيام الشركة وسابقة أعمال باسم الشركة وأي مستندات وبيانات أخرى تخص الشركة.

ويتم تقديم المستندات وتلقي الاستفسارات خلال الفترة من 14 2 2021 وحتى 18 2 2021، حيث تقدم المستندات بمقر الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية في المواعيد المحددة أعلاه، مع العلم بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق للشركات المتقدمة.

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