رئيس وزراء بريطانيا يعين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا للخليج

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه عين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا لمنطقة الخليج.وقال جونسون "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية. يسعدني أن أرسل اللورد (إدوارد) ليستر للعمل مع شركائنا هناك".وأضاف "يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".