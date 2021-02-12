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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الغرب يدعم بشكل مباشر إغلاق القنوات الأوكرانية المعارضة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:05 م
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
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صرّح نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش، اليوم الجمعة، بأن كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا دعمت بشكل مباشر إغلاق قنوات المعارضة في أوكرانيا.

وقال بوياكيفيتش، لوكالة أنباء روسية، إن "الشيء الرئيسي التي يمثل نقطة تحول، هو أن الدول الغربية، وتحديدًا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وبعض الدول الأخرى، دعمت بشكل مباشر إغلاق القنوات المعارضة.. وإذا كانت قد امتنعت قبل ذلك عن هذا النوع من الأشياء فهو يأتى حفاظًا على مظهر الحشمة فيما يتعلق باحترام حقوق وسائل الإعلام، بما في ذلك في أوكرانيا، فإنهم يقولون الآن: (من الصائب أنهم أغلقوها)، لأنها معركة ضد التضليل الروسي".

ووضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا، بفرض عقوبات لمدة خمس سنوات ضد القنوات التلفزيونية "112- أوكرانيا " و"نيوز أون لاين" ونائب البرلمان الأوكراني من "منصة المعارضة- من أجل الحياة"، تاراس كوزاك صاحب القنوات المذكورة.

وتشمل قائمة القيود على القنوات التليفزيونية حظر الأصول، وتقييد عمليات التداول التجارية، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق العمل بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء أو تعليق التراخيص وغيرها من التصاريح.

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