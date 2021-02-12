ضبط عصابة بحوزتها 1250 جرام هيروين قبل ترويجها بحلوان

نجحت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، في القبض على عصابة يقودها 3 أشخاص، سيدة وزوجها وعاطل، قبل ترويج 1250 جراما من الهيروين المخدر، وعثر بحوزتهم على مبلغ 100 ألف جنيه.وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام كل من "سماح محمد عيد"، 27 سنة، ربة منزل ومقيمة بعرب راشد، وزوجها "إيهاب مرعي سليمان"، 37 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان الأول، والسابق ضبطه واتهامه في 2 قضية آخرهما رقم 1572 لسنة 2018 سلاح دون ترخيص، وشريكهما "محمود حسن محمد" 36 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان- بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين الثلاثة وعثر بحوزتهم على كمية من الهيروين وزنت كيلو وربع جرام، وسلاح ناري محلي الصنع عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي، وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ مالي 100 ألف جنيه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.