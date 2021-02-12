تشكّل بحيرة في الهيملايا يثير مخاوف جديدة من فيضان مفاجئ

أثارت بحيرة تشكلت مؤخرا في الهيملايا مخاوف من حدوث فيضان آخر في شمال الهند، بعد أقل من أسبوع من كارثة تابوفان، وفق ما ذكرت، الجمعة، السلطات التي أرسلت بعثة من الخبراء لمعاينة الموقع.وقد لقي 36 شخصًا مصرعهم ولا يزال 168 في عداد المفقودين منذ انهيار جليدي، الأحد، في وادي ريشجانجا بولاية أوتارخند.ونُسبت هذه الظاهرة في بادئ الأمر إلى انهيار أحد الجبال الجليدية في الهيملايا، لكن فرضيات أخرى طُرحت، منها تكون بحيرة جليدية بسبب ذوبان جبل جليدي.ويثير الذوبان السريع للجبال الجليدية التي شهدتها المنطقة بسبب الاحتباس الحراري القلق بشكل متزايد.وحذر خبراء في الجيولوجيا، الخميس، من تشكل بحيرة جديدة بالقرب من نهر ريشجانجا، حيث وقعت الكارثة الأحد، إذ يخشى ألا تصمد ضفافه أمام ضغط المياه.وقال المدير العام لشرطة أوتاراخند، أشوك كومار، لوكالة "فرانس برس" إن وجود البحيرة تم تأكيده بفضل صور التقطتها الأقمار الصناعية ومشاهدة الموقع من مروحية.وأشار إلى أن الفرق ذهبت لتفقد الموقع ويتطلب وصولها إلى المكان سيرا 16 ساعة على الأقل على ارتفاع حوالى 4270 مترا فوق سطح البحر.وأوضح كومار: "في الأيام الأخيرة، انخفضت غزارة نهر ريشجانجا، لكن منذ يوم أمس (الخميس)، عادت للارتفاع"، مضيفا: "إن هذا يعني وجود ثغرة في البحيرة.. من الممكن أن يشكل تجمع المياه دون حدوث تدفق خطرًا".وتواصلت الجمعة محاولة لإنقاذ 30 شخصا عالقين في نفق، لكن الأمل في العثور على ناجين يتضاءل.. وقال كومار: "نحاول الدخول في النفق الأصغر الذي يقع على عمق 12 مترًا أسفل النفق الذي علق فيه العمال، وإذا نجوا من الوحل والمياه، فقد يكونون بأمان في مكان ما".