لندن تكثف حملة التلقيح ضد كورونا.. والمجر تختار اللقاح الروسى

تتسارع حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" في أوروبا، حيث تقترب بريطانيا من هدفها تطعيم 15 مليون شخص، فيما أصبحت المجر أول دولة من الاتحاد الأوروبي تستخدم اللقاح الروسي سبوتنيك- في.في أستراليا، فرض إغلاق جديد في ملبورن التي ستضطر لمواصلة بطولة كرة المضرب المفتوحة بلا حضور.وأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز أن فرض إجراءات عزل لمدة خمسة أيام كان ضروريا لوقف طفرة "شديدة العدوى" رصدت لدى مصابين بالنسخة البريطانية من الفيروس في أحد الفنادق المستخدمة في الحجر الصحي للعديد من اللاعبين والمشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة.وستقام بقية البطولة التي بدأت الإثنين وتضم معظم أفضل اللاعبين في العالم، خلف أبواب مغلقة على الأقل حتى الأربعاء.وقال مدير البطولة كريغ تايلي: "إن فقاعة صحية" ستفرض، موضحا أنه سيتم "السماح فقط للاعبين وفرقهم وكذلك الموظفين الذين لن يتمكنوا من القيام بعملهم من المنزل، بالتواجد في الموقع".وكان تم السماح لبطولة أستراليا المفتوحة باستقبال بين 25 وثلاثين ألف متفرج يوميا.في أوروبا، يبدو أن بريطانيا على وشك كسب رهانها الطموح بتلقيح حوالى 15 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا ضد "كوفيد-19" بحلول منتصف شباط / فبراير، ما يمهد الطريق أمام تخفيف الإغلاق المشدد الساري في البلاد منذ أسابيع.هو رهان كبير لرئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون الذي واجه انتقادات، حتى الآن، بسبب إدارته الفوضوية للوباء الذي تسبب بحوالى أربعة ملايين إصابة وأكثر من 115 ألف وفاة في البلاد التي تعد 66 مليون نسمة، الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا.في المجر، أعلنت كبيرة الأطباء أن بلادها ستصبح الجمعة أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم اللقاح الروسي سبوتنيك- في.وانتقدت بودابست، التي غالبا ما تكون في خلاف مع المفوضية الأوروبية، عدة مرات عملية المصادقة على استخدام اللقاحات وشرائها من قبل بروكسل، والتي اعتبرها رئيس الوزراء فيكتور أوربان بطيئة جدا.وقال اليوم الجمعة: "كل يوم نمضيه في انتظار بروكسل نخسر حياة مئة شخص مجري"، فيما أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية بدء درس اللقاح الألماني كيورفاك، في أول خطوة نحو طلب الترخيص له رسميا لإنزاله إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي.من جانب آخر، أوصت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، "بعدم إعطاء سوى جرعة واحدة" من اللقاح ضد "كوفيد-19" للأشخاص "الذين سبق أن أصيبوا" بالفيروس، لتصبح أول دولة تصدر مثل هذه التوصية.تتسارع حملة التلقيح أيضا في الولايات المتحدة مع احتمال من الآن وصاعدا للأمريكيين بتلقي جرعة اللقاح في آلاف الصيدليات في البلاد، حيث تجري عادة إعطاء اللقاح ضد الإنفلونزا.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح يفترض أن تتيح للولايات المتحدة أن يكون لديها ما يكفي من الجرعات بحلول نهاية يوليو لتلقيح غالبية السكان.الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا بالوباء بحسب عدد الوفيات والإصابات، مع 475٫449 وفاة من أصل 27٫392٫803 حالة بحسب آخر إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".لكن منذ الذروة التي سجلت في 8 كانون الثاني/ يناير، يسجل منحنى الحالات الإيجابية والدخول الى المستشفى والوفيات انخفاضا مستمرا.لكن الوضع أكثر دقة في أوروبا، القارة الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 794٫520 وفاة من أصل 35٫214٫103 إصابة وفقا للأرقام الرسمية التي جمعتها فرانس برس.وأعلن هانس هنري كلوغ، مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا أن "الغالبية العظمى للدول الأوروبية تبقى في وضع دقيق"، موضحا أنه "في الوقت الراهن الخط رفيع بين الأمل" الذي تعطيه اللقاحات "والشعور الزائف بالأمان".وتنسف مسألة النسخ المتحورة للفيروس التفاؤل الذي منحه اللقاح وتؤدي إلى فرض قيود جديدة.وخوفا من هذه النسخ المتحورة قررت ألمانيا الخميس إغلاق حدودها مع تشيكيا ومنطقة تيرول النمساوية.والجمعة أعلنت مقاطعة سار أنها لا تستبعد إعادة الضوابط على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ.وأعلنت الحكومة التشيكية، أمس الخميس، عزل ثلاثة كانتونات، منها اثنان على الحدود مع ألمانيا بسبب انتشار المتحورة البريطانية لكورونا. وأعلنت براغ أنه يحظر على السكان مغادرة هذه المناطق ولا يمكن لأحد الدخول إليها إلا في الحالات الاستثنائية.وشددت اليونان، أمس الخميس، تدابير العزل في البلاد ومددت أيرلندا ترتيباتها حتى بداية نيسان/ أبريل وعلى الأرجح حتى عيد الفصح.والاتحاد الأوروبي الذي تجاوز الثلاثاء عتبة 500 ألف وفاة، سجل تحسنا منذ بضعة أيام مع تراجع طفيف في عدد الإصابات والوفيات اليومية.لكن الدول المستعدة لتخفيف القيود لا تزال قليلة.من جهتها أعادت بولندا، اليوم الجمعة، فتح المسارح والفنادق والمسابح بعد إعادة فتح المتاحف والمكاتب الوطنية والمعارض الفنية والمراكز التجارية. وسيبقى معظم المدارس مغلقا حتى مارس على الأقل كما أعلن وزير الصحة آدم نيدزيلسكي.وعادت أيسلندا الى حياة شبه طبيعية مع اقترابها من عدم تسجيل أي حالات جديدة، ورفعت هذا الأسبوع سلسلة جديدة من القيود على الحانات وقاعات الرياضة والمسابح وباتت تركز جهودها حاليا على مراقبة الحدود.وقال غونار غودجونسون البالغ من العمر 72 عاما "أشعر وكأنني أحظى بامتيازات" فيما كان جالسا بعد انتهاء عمله مع صديق في حانة بوسط مدينة ريكيافيك.وفي بريطانيا، أرخى شلل النشاط الناجم عن الوباء بظله على الاقتصاد الذي انكمش بوتيرة قياسية بلغت 9٫9% عام 2020، والأمل يبقى قليلا بحصول تحسن في مطلع هذه السنة.وقال وزير المال ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض لـ"صدمة كبيرة" من جراء أزمة الوباء مضيفا: "نرى أن الإغلاق الحالي" الذي تواصل في يناير وفبراير مع إغلاق المدارس أيضا "يواصل ترك أثر مهم على الكثير من الناس والشركات".وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي يعقد وزراء ماليتها الجمعة اجتماعا افتراضيا لبحث "الوضع الصحي ووضع الدول ذات الدخل المحدود".