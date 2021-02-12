أهالي ميت الرخا: «حياة كريمة» طوق نجاة للقرية









أكد شباب قرية ميت الرخا التابعة لمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، أن إدراج القرية ضمن مبادرة الرئيس لتهيئة الريف المصري «حياة كريمة»، حلم طال انتظاره وطوق نجاة للقرية، موجهين جزيل شكرهم للرئيس والقائمين على المبادرة، مؤكدين أنهم عرضوا طلباتهم نحو تطوير القرية على محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وعلى أعضاء المبادرة، ولاقت ترحيبا شديدا.وقال الدكتور محمد الحفناوي، أحد أبناء القرية والمدرس بكلية الطب جامعة بنها: «للقرية موقع استراتيجي فريد، حيث يوجد بها طريق حربي يصل بين طريق الساحل وطريق الخضراوية، وهذا الطريق يعتبر الطريق الاستراتيجي الوحيد الرابط بين الطريقين الحقيقيين الرابطين بين طريق (طنطا - زفتى بطريق القاهرة - الإسكندرية)، وهو على حدود المنوفية، كما أنها تتوسط بعض القرى التابعة مثل قرى كفر الصارم وكفر إسماعيل وكفر غازي وكفر الزيتون والرياض، وأيضا بها كافة أنواع الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، وتم تشغيل الصرف الصحي بها بطاقة 90%، ونتمنى استكمالها خلال المبادرة».وأضاف «الحفناوي»: «التعليم في القرية ما بين تعليم فني وعالٍ وبها عدد من المدارس، ولكن يعيبها كثافتها في التعليم الابتدائي، فهي مرتفعة جدًا وتصل لأكثر من 50 طالبًا في الصف الواحد، وهناك مدرسة تجريبية مدرجة ضمن تخطيط هيئة الأبنية التعليمية وننتظر التنفيذ خلال المبادرة، وكذلك ننتظر بناء جناح بمدرسة الشهيد محيي الدين شاهين للتعليم الأساسي، وسبق أن حصلنا على الموافق￼ة على بنائه».وتابع: «تحتاج القرية لزيادة قدرات محولات الكهرباء وتحويل شبكات الضغط العالي لأرضية وزيادة عدد أعمدة الإنارة لتوصيل القرية بتوابعها، مثل عزبة أبو حسين وعزبة أبو رحامة وعزبة الحاج أحمد، وتحتاج شبكة شبكة الطرق القائمة لترميم ورصف بعض الأماكن وربط القرية بالعزب، أما خدمات الاتصالات فلدى القرية 300 عميل تقدموا لتوصيل خدمة التليفونات، وعلى الرغم من توافر كبائن فايبر سعة 4000 خط غير مفعلة وتحتاج لبطاريات لضمان الاستمرار في خدمة الاتصالات حال انقطاع الكهرباء، وكذلك المياه تحتاج لمولد كهرباء».من جانبه، قال إسماعيل أبو الخير، أحد أهالي القرية، إن الوحدة الصحية على مساحة 6 قراريط، وتم إدراجها لإعادة التطوير بمبلغ 2.5 مليون جنيه، ونأمل في إدراج وحدة إسعاف تابعة لها مع غرفتي أسنان ومعمل تحاليل ووحدة للأشعة لخدمة مركز طب الأسرة.وأضاف: «يوجد بالقرية مكتب بريد بدائي لا توجد به خدمات واضحة أو متطورة، لذلك نحتاج أن يتم تطويره ونضيف له خدمة توثيق عقاري وتوفير ATM، خصوصًا أن عدد سكان قرية ميت الرخا تقريبا 15 ألف نسمة وتخدم ميت الرخا والقرى والتوابع ويتعدى عددهم 20 ألف نسمة».وقال المهندس أسامة شاهين، أحد شباب القرية: «لدينا ملعب بمركز شباب القرية على مساحة 6600 متر وهو ملعب فقط، نحتاج إنشاء صالة أفراح وصالة خدمات وصالة جيم، إلى جانب غرف خلع ملابس ودورات مياه ومكتبة تليق بالشباب، ونأمل أن تتم مساعدة جمعيات تنمية على إنشاء قاعة تدريب للشباب لاستخدامها في تدريب شباب وبنات القرية على الحرف والخياطة، مع تجميل مدخل القرية وإنشاء حديقة طفل على ترعة سويلم العمومية المغطاة بمدخل القرية، وإنشاء موقف للقرية بجواره وخط سير ثابت لقرية ميت الرخا، مع تغطية الترع الداخلية وإعادة النظر في الطرق بعد تغطية هذه الترع».من جانبها، قالت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، إن المبادرة تهتم بتطوير الريف المصري وتتضمن المرحلة الأولى تطوير مركز زفتى بالكامل ويحتوي على ٩ قرى رئيسية و٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابعا، وتم تشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.