شركات الطاقة تهبط بالأسهم الأمريكية عند الفتح

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع طفيف، اليوم الجمعة، في ظل انخفاض شركات الطاقة، بينما يعكف المستثمرون على استعياب المكاسب المحققة في الآونة الأخيرة بفضل رهانات على التحفيز الاقتصادي وتسارع توزيع اللقاحات، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 9.9 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 31420.8 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.7 نقطة أو 0.12 بالمئة ليسجل 3911.65 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 46.6 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 13979.213 نقطة.