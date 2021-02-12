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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

أول مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات.. خطوة جديدة بمجال التعليم الفني والصناعي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:37 م
توقيع برتوكول لإصلاح
توقيع برتوكول لإصلاح السيارات
ميرفت فهمي
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في خطوة جديدة على مستوى التصنيع المصري، تنعكس على مجال التعليم الفني بها، وعلى غيره من المجالات، بدأت مصر الاستعداد لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية على مستوى الجمهورية بمجال إصلاح وصيانة السيارات، بالتعاون مع مجموعة فولكس فاجن، بهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر، وكذا صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، من أجل مواكبة التقدم العالمي في مجال صناعة السيارات والآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، الأمر الذي جعل الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا نحو افتتاح مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال السيارات.

نستعرض في هذا التقرير أهمية أول مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات بمصر على مستوى المجال التعليمي والصناعي وغيرهما من المجالات.

الدراسة داخل المدرسة التكنولوجية لصيانة وإصلاح السيارات تبدأ خلال العام الدراسي 20212022، وتكون مدتها 3 سنوات، كما يستطيع الطالب الالتحاق بهذه المدرسة عقب انتهائه من المرحلة الإعدادية.

بالإضافة إلى الجانب النظري في الدراسة بالمدرسة التكنولوجية لصيانة السيارات، تعتمد المدرسة على تدريس الجانب العملي، الذي سيحصل عليه الطالب عن طريق توفير ورش عمل بالإضافة إلى تدريبات عملية له داخل المصانع والشركات، كما أنه خلال عملية الدراسة يتم إطلاع الطلاب ومواكبتهم لكافة المستجدات في مجال صيانة وإصلاح السيارات، وخلال التدريب والتدريس والتقييم يتم تطبيق المعايير الدولية بالإضافة إلى أن المناهج الدراسية التي يتم اتباعها داخل المدرسة مثل نظائرها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفي النهاية يستطيع الطالب التخرج من المدرسة بحصوله على دبلوم فني في مجال صيانة السيارات الحديثة.

وتهدف المدرسة التكنولوجية لإصلاح السيارات كغيرها من المدارس التكنولوجية الحديثة التي تعمل الدولة حاليًا على استحداثها إلى إعداد أجيال جديدة من الفنيين والمتخصصين في المجال الذي تتخصص فيه بحيث يخرج طلابها متميزين بأخلاقهم ودراستهم ومهاراتهم وقدراتهم الفنية، لكي يكونوا مؤهلين بشكل كامل لمواكبة متطلبات سوق العمل، وقادرين على المساهمة في تطوير المجال الذي درسوه.

يذكر أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني مع شركات القطاع الخاص هدفه تبادل الخبرات والموازنة بين الجانبين النظري والعملي، الذي من شأنهما إثراء العملية التعليمية وثقل مهارات وقدرات الطلاب.

أما فيما يتعلق بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية فحسب الدكتور محمد مجاهد فسيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات؛ وذلك لضمان مواكبة الطلاب لمستجدات مجال إصلاح وصيانة السيارات، كما سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة كنظائرها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أما فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة فسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحسب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فإن الوزارة تُخطط لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع إدراج الكثير من التخصصات الجديدة، وذلك حسب احتياجات سوق العمل.


وكانت قد أطلقت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عامين تقريبًا، وقامت الوزارة بافتتاح 8 مدارس خلال العام الدراسى 20192020، إلى جانب 3 مدارس أخرى كان قد تم افتتاحها خلال العام الدراسى 20182019.

ومن بين المزايا التي توقرها المدارس التكنولوجيا لطلابها بشكل عام حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.. بالإضافة إلى وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وكذلك أن يكون للمتميزين منهم أولوية التعيين بها، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.

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