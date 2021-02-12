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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:46 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن طريق «المنصورة - دمياط» مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور، مدرج ضمن منظومة التطوير ورفع كفاءة بوزارة النقل.

وأكدت محافظ دمياط أنه وفقًا لبيان وزارة النقل فإن التنفيذ سيتم عبر مراحل حيث ستنتهى المرحلة الأولى من المنصورة شربين بطول ٢٢كم هذا العام، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية من شربين الزرقا بطول ١٢كم بخطة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، على أن يتم البدء فى المرحلة الثالثة الزرقا فارسكور دمياط بطول ٢٨ كم بخطة العام التالى، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط يطول ٦٢ كم عام ٢٠٢٣.

كما ذُكر فى ذلك البيان أنه سيتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا المحلة المنصورة دمياط الغربى بطول ١٢٢كم، إذ يُعد هذا الطريق أحد المحاور الهامة بالدلتا التى تربط ٣ محافظات الغربية والدقهلية ودمياط، فضلًا عن إدراج عملية تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد دمياط المنصورة الجديدة بطول ٩٥ كم بخطة العام المالى الجديد الذى يبدأ فى شهر يوليو ٢٠٢١ تلبية لمطالب محافظة دمياط وأعضاء مجلس النواب وأهالى المحافظة.

وأكدت أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تقود مسيرة كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوي الخدمة علي الشبكة وتوفير أعلي درجات الراحة والامان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

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