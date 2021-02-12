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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السلوم تضبط محاولتي تهريب أجهزة تقوية شبكات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:14 م
ضبط محاولة تهريب
ضبط محاولة تهريب
راندا التوني
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تمكن رجال جمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم، من ضبط محاولتي تهرب جمركي لعدد من أجهزة تقوية الشبكات، وكمية من المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمارك السلوم، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 748 لسنة 2021 باسم إحدى شركات للتصدير، والمشمول طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن كتب وأثاث وكرتون.

وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة من أحمد مختار مدير الحركة، وأحمد محمود مأمور الحركة، وأكرم فؤاد مدير التعريفة، ومحمد حنفي بالأمن الجمركي، فتبين وجود كمية من المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل وقطع غيار الهواتف المحمولة أجنبية الصنع غير مذكورة بالمستندات.

وبلغت القيمة 311 ألفا و70 جنيها، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 526 ألفا و154 جنيها.

وفى المحاولة الثانية، تم الاشتباه في السائق الليبي "ف. س"، قائد سيارة رقم 302930292 نقل ليبيا، وبتفتيش السيارة تبين وجود 29 جهاز تقوية شبكات مخبأة داخل صناديق العدة ومطبخ السيارة النقل.

وبلغت القيمة 113 ألفا و800 جنيه، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 227 ألفا و600 جنيه.

وقرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري الضبط رقمي 15 و19 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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