الهيئة الإنجيلية تشارك في قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة»

تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مع صندوق تحيا مصر في قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، على مدار يومي الخميس والجمعة 11، 12 فبراير.وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة في المحافظات يأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية بجانب التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية".ومن جانبها قالت سوزان صدقي، مدير وحدة التنمية المحلية بمحافظات الصعيد: "يستهدف نشاط المبادرة إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا".