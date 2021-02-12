الأمن العراقي يضبط داعشيًا بالموصل

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة- إنه "ضمن مساعيها المكثفة لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالتعاون مع لواء المشاة 76، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قرية (الجدعة) جنوبي الموصل".





وأضاف البيان: "المتهم شقيق لـ4 أخوة ينتمون لـ(داعش)، كما أن والده داعشي قتل أثناء معارك التحرير"، وأشار إلى أن "المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في جنوب محافظة الموصل شمالي العراق.