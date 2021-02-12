نيوزيلندا تتسلم الجرعات الأولى من لقاح كورونا غدًا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردين، اليوم الجمعة أن الجرعات الأولي من اللقاح المضاد لفيروس"كورونا" ستصل إلى البلاد غدًا السبت، أي قبل الموعد المحدد المتفق عليه مسبقًا في أواخر مارس المقبل.

ونقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عن رئيسة وزراء نيوزيلندا قولها إن مئات الآلاف من عبوات اللقاح ستصل مبكرًا، وإن عملية تلقيح العاملين على الحدود ستبدأ يوم غد السبت.

وأشارت آردين إلى أن "ممثلي الحكومة عقدوا محادثات مع شركة فايزر بشكل مستمر خلال الأسابيع القليلة الماضية، فنحن نقدر الجهود التي تبذلها الشركة لتسليم الدفعة الأولى في وقت أبكر مما كان متوقعًا".

وقالت "أشرنا العام الماضي إلى أن اللقاح سيصل في الربع الثاني، وفي أوائل هذا العام أحدثنا تعديلات على الموعد ليصبح في الربع الأول".. مُعربة عن سعادتها باستلام البلاد لجرعات اللقاح في وقت مبكر من الربع الأول.

وأضافت أن تطعيم العاملين بالحدود سيكون على رأس أولويات الحكومة، وهي عملية قد تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وسيلي ذلك تطعيم من يتصل بهم من أقاربهم، ومن ثم ستبدأ عملية تلقيح العاملين في القطاع الصحي وهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ"كورونا" في الربع الثاني من العام الجاري.

وتابعت أن التطعيم الأوسع نطاقًا للمواطنين سيبدأ في النصف الثاني من العام، موضحة أن اللقاح سيكون مجانًا لجميع الشعب النيوزيلندي.

كانت حكومة نيوزيلندا قد أعلنت سابقًا أن اللقاحات من المرجح أن تصل في نهاية مارس.