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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:22 م
رصف شوارع العنانية
رصف شوارع العنانية
حسام فهمي
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بشأن المشروع القومي لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، يجرى تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت لطريق مدخل العنانية بطول ٩٠٠ متر وعرض ١١ مترا بتكلفة قدرها ٢.٤ مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأوضحت أن هذه الأعمال تأتي تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ومتابعة مديرية الطرق بدمياط، منوهة بأن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت ٩٥٪.

وأكدت حرص كافة الأجهزة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق وجعل ذلك الملف من أهم الأولويات، لافتة إلى أنه تم التأكيد على الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وطبقًا للمعايير الفنية والهندسية.

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