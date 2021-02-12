وكيل «صحة الإسماعيلية» يتفقد مستشفى فايد المركزي (صور)

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، مستشفى فايد المركزي.ورافق حطب النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة والتي تضم فايد والتل الكبير أبوصوير والقصاصين.وتفقد حطب المستشفى للمرور على أقسام المستشفى ومتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تشهدها المستشفى.واستمع حطب لشرح من الدكتورة أميرة عادل مدير الإدارة الصحية بفايد، والدكتور علي حمودة مدير المستشفى للأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية استعدادا لدخول المستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل.