رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الإسماعيلية» يتفقد مستشفى فايد المركزي (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:41 م
الدكتور علي حطب
الدكتور علي حطب
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، مستشفى فايد المركزي.

ورافق حطب النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة والتي تضم فايد والتل الكبير أبوصوير والقصاصين.

وتفقد حطب المستشفى للمرور على أقسام المستشفى ومتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تشهدها المستشفى.

واستمع حطب لشرح من الدكتورة أميرة عادل مدير الإدارة الصحية بفايد، والدكتور علي حمودة مدير المستشفى للأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية استعدادا لدخول المستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل.

موضوعات متعلقة

4 خسائر للأهلي في مشاركته المونديالية رغم التتويج بالبرونزية

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد: شبورة مائية ونشاط للرياح

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

الصور

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية في الدرب الأحمر

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم