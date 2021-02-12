محافظ الأقصر يتفقد موقع الهبوط الأرضي بالطريق الزراعي

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موقع الهبوط الأرضي بأحد جوانب الطريق أمام كمين "يسى" الأمني بطريق الأقصر- قنا الزراعي، وذلك فور تلقيه إخطارًا من مديرية الطرق والكباري بالمحافظة.ووجّه المحافظ بسرعة إعادة الجزء الذي حدث به الهبوط في الطريق إلى وضعه الأصلي ورصفه وتمهيده للسير ومرور السيارات والحافلات، مشددًا على سرعة إنجاز العمل وإنهائه في وقت قياسي.وأكد المهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إنه تم إصلاح الهبوط بالتعاون مع حي المطار والطرق، وبالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر، وسيتم ترميم وتأهيل ورصف الطريق بالتنسيق مع مرور الأقصر والجهات المعنية لإعادته إلى ما كان عليه وتعديل المسار في حالة إجراء الإصلاحات وحتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى.رافق المحافظ في جولته، اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وعدد من مسئولي المرور والطرق ومجلس مدينة الأقصر وقيادات حي المطار بالأقصر.