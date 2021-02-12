طفلة مصابة بشلل رباعى في بنى سويف تحلم بكرسي كهربائي (فيديو)

تحلم الطفلة بسملة شريف سعد، صاحبة العشر سنوات والمقيمة بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، والطالبة بالصف الرابع الابتدائي فى كرسى كهربائي للعب مع أصدقائها، وذلك لإصابتها بشلل رباعي عند ولادتها، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية لذراعيها وقدميها حتى تعود للحركة مرة أخرى.التقت "الدستور"، أسرة الطفلة وناشدت المسئولين بتلبية حلم الطفلة فى توفير كرسى كهربائي للعب مع أصدقائها والذهاب إلى مدرستها كونها من الطلاب المتفوقين دراسيًا، وأيضا للاعتماد على نفسها بدلًا من حمل أسرتها لها يوميا إلى المدرسة.وقال والد بسملة، الذي يعمل داخل فرن لتلبية مصاريف العلاج والقدرة على المعيشة، إن لديه 3 أبناء آخرين يعانى أحدهم من زيادة في الكهرباء على المخ.