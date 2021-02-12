رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طفلة مصابة بشلل رباعى في بنى سويف تحلم بكرسي كهربائي (فيديو)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:57 م
الطفلة بسملة شريف
الطفلة بسملة شريف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
تحلم الطفلة بسملة شريف سعد، صاحبة العشر سنوات والمقيمة بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، والطالبة بالصف الرابع الابتدائي فى كرسى كهربائي للعب مع أصدقائها، وذلك لإصابتها بشلل رباعي عند ولادتها، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية لذراعيها وقدميها حتى تعود للحركة مرة أخرى.

التقت "الدستور"، أسرة الطفلة وناشدت المسئولين بتلبية حلم الطفلة فى توفير كرسى كهربائي للعب مع أصدقائها والذهاب إلى مدرستها كونها من الطلاب المتفوقين دراسيًا، وأيضا للاعتماد على نفسها بدلًا من حمل أسرتها لها يوميا إلى المدرسة.

وقال والد بسملة، الذي يعمل داخل فرن لتلبية مصاريف العلاج والقدرة على المعيشة، إن لديه 3 أبناء آخرين يعانى أحدهم من زيادة في الكهرباء على المخ.

موضوعات متعلقة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

السيسى يهنئ «الأهلى»: لن ندخر جهدًا فى دعم الرياضة والشباب المصرى

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

الصور

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

image description

حملة نظافة وتشجير للأحياء برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة القمامة بالقنطرة شرق (صور)

الأكثر قراءة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مالناش نصيب
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الجسد)
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم