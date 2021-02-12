حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن في الإٍسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في مزرعة دواجن بالقرب من منطقة أبوخروع بمدينة أبوصوير.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد باندلاع حريق هائل في مزرعة دواجن بالقرب من منطقة أبوخروع بمدينة أبوصوير، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، بعدما تم إخراج 31 أسطوانة غاز من داخل المزرعة قبل وصول النيران لها.وكشفت مصادر عن أن الخسائر المبدئية للحريق 9500 كتكوت، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.