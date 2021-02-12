«عملي مشكلة مع خطيبي».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

كشفت الراقصة صوفينار، تفاصيل أزمتها مع لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، والتي تسببت في مشكلة لها مع خطيبها.البداية كانت بصورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، لرسالة وصلت لحسابها على "إنستجرام" تعليقًا على فيديو لها من حساب يحمل اسم صالح جمعة.وتواصلت "الدستور" مع الراقصة صوفينار، والتي قالت إنها لم تكن تعلم من هو، إلا بعدما أرسل المحادثة الخاصة بها إلى خطيبها، معقبة: "أنا معرفوش عاملته زيه زي الجمهور العادي، بس هو حابب يعملي مشكلة مع خطيبي".وأضافت: "أنها ترسل لجمهورها ورد تقديرًا لحبهم لها، وموضحة أنها لا تعلم اسم اللاعب ولا تشجع أي فريق".وتابعت: "صالح جمعة بيتفشخر قدام الناس إن صافنياز بتعاكسني وأنا ولا أعرفه، وأنا عمري ما أعاكس الرجالة أبدًا".وأكدت أن هذا الفعل الذي بدر عن "جمعة" سيمنعها من الاحتفال بعيد الحب مع خطيبها.وعن أعمالها المقبلة أكدت أنها ستطلق عدد من الأغاني بمفردها خلال الأيام المقبلة.جدير بالذكر أن لاعب الأهلي أرسل 3 قلوب لصوفينار وذلك بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.