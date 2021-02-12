«المالية»: تراجع عجز الموازنة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال الفترة يوليو نوفمبر 20202021 مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يرجع الى ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.8%، مما فاق ارتفاع المصروفات بنحو 6.9% مقابل نفس الفترة من العام السابق.