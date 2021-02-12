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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية»: تراجع عجز الموازنة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:07 م
المالية
المالية
راندا التوني
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كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال الفترة يوليو نوفمبر 20202021 مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يرجع الى ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.8%، مما فاق ارتفاع المصروفات بنحو 6.9% مقابل نفس الفترة من العام السابق.



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