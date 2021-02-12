أمريكا تسجل أدنى معدلات دخول مرضى كورونا للمستشفيات منذ 3 أشهر

أفاد مشروع "COVID Tracking Project" لتتبع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، أن أكثر من 74 ألف مصاب بالفيروس لا يزالون داخل المستشفيات الأمريكية حتى يوم أمس الخميس، في أدنى مستوى تسجله البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.وأعلن المشروع، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، عن تسجيل إجمالي 74 ألفا و225 حالة دخول إلى المستشفيات الأمريكية في يوم أمس؛ مما يجعله اليوم الثالث على التوالي الذي يظل فيه العدد أقل من 80 ألفا.وأضاف أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة يبلغ حتى الآن 15 ألفا و190 حالة، وهو أيضا أقل عدد يسجله المشروع منذ 17 نوفمبر 2020.بذلك، تمثل البيانات الجديدة تطورًا واعدًا منذ شهر يناير الماضي، الذي شهد أكبر عدد من وفيات كورونا وأعلى متوسط ​​دخول المستشفيات، بالمقارنة مع أي شهر آخر منذ أن ضرب الوباء الولايات المتحدة لأول مرة.ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة "جون هوبكنز"، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 103 آلاف إصابة جديدة بكورونا يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 27.4 مليون تقريبًا.كما سجلت الولايات المتحدة أيضًا 3724 حالة وفاة إضافية مرتبطة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 475 ألف حالة.وعلى الرغم من تحسن الأرقام، حذر المسئولون الجمهور وحكام الولايات من التهاون؛ حيث كان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بمتغيرات فيروس كورونا الجديدة والأكثر عدوى في جميع أنحاء البلاد.وجاء الانخفاض في عدد حالات دخول المستشفى في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة قد حصلت على 200 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا المستجد، مما أنهى التزامًا تم التعهد به الشهر الماضي.