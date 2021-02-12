«المالية» تشدد على استخدام الخرائط المعتمدة فى المحررات الرسمية

أكدت وزارة المالية على كل الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الالتزام التام باستخدام خرائط جمهورية مصر العربية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة فقط في أي مكاتبات أو دراسات أو محررات رسمية والتنسيق مع الهيئة لمراجعتها قبل استخدامها بكافة الوسائل.وشددت وزارة المالية في كتاب دوري صادر عنها على ضرورة الالتزام بالتعليمات.