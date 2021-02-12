الاقتصاد البريطانى يسجل انكماشًا قياسيًا بـ9،9% فى 2020

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا قياسيا بنسبة 9٫9 بالمئة العام الماضي تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة، لكن النشر السريع للقاحات ساهم في تحسن التوقعات.وقال وزير المال ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض لـ"صدمة كبيرة" من جراء أزمة جائحة "كوفيد-"19، رغم ما أظهرته البيانات عن نمو في النصف الثاني من العام.وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان "خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٫9 بالمئة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة".وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1٫0 بالمئة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية فيديسمبر، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16٫1 بالمئة في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء.وكان الاقتصاد قد شهد ركودا تاريخيا في النصف الأول وانكمش بنسبة 19 بالمئة في الفصل الثاني مع تفشي الوباء.وقد لا تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج في أعقاب تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ يناير، لكن من المتوقع على نطاق واسع تسجيل انتعاش بدعم من اللقاح.وقال سام مايلي من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال: "إن القيود الإضافية التي فرضت في أوائل يناير في ضوء متحورات أكثر عدوى من الفيروس، وضعت عقبة في طريق المملكة المتحدة نحو الإصلاح".وأضاف: "مع ذلك نتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة انتعاشا في النصف الثاني (من العام) عندما يكون نشر لقاحات فيروس كورونا قد أمن الحماية لنسبة كافية من السكان".وجاء نشر البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بتسجيل انتعاش سريع مدعوم ببرنامج التطعيم ضد "كوفيد-19" والذي تلقى بموجبه أكثر من 13٫5 مليون شخص الجرعة الأولى.قال وزير الخزانة سوناك معلقا على البيانات: "إن أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم".أضاف: "بينما يوجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية".قال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 1،2 بالمئة في ديسمبر وحده، على خلفية تخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد.وأكد المسؤول في قسم الاحصاءات الاقتصادية جوناثان آثو أن "تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضا من مكاسبها المفقودة في ديسمبر، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نموا".وأكد أن "الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر".وفرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع يناير للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر مارس العام لماضي.وتوقع بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 4٫0 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. لكنه توقع أيضا تسجيل تعاف في ما بعد، إذ ستعزز عمليات التطعيم إنفاق المستهلك، مع عودة النشاطات إلى مستويات ما قبل "كوفيد-19" مطلع 2022.وكتب كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا آندي هالدين في صحيفة ديلي ميل الجمعة أن الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد سيشهد قفزة.وقال: "إن النشر السريع لبرنامج التطعيم في أنحاء المملكة المتحدة يعني أن منعطفا حاسما تم قطعه في المعركة ضد كوفيد".وقال: "الاقتصاد أيضا أمام منعطف حاسم، مع كميات هائلة من الطاقة المالية المكبوتة والتي تنتظر إطلاقها".وفي إجراءات الاستجابة للوباء، ضخ بنك إنجلترا والحكومة البريطانية مليارات الجنيهات في الاقتصاد لتحفيز النمو وحماية وظائف.وأنفقت الحكومة نحو 300 مليار جنيه بشكل تدابير طارئة للرد على التداعيات الاقتصادية، ومن بينها مبالغ دعم باهظة لرواتب القطاع الخاص.وخفض بنك إنجلترا أيضا معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستوى تاريخي عند 0٫1 بالمئة.