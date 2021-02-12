طارق العريان يعقد جلسات عمل مكثفة استعدادًا لتصوير «التهويدة»

يعقد المخرج طارق العريان جلسات عمل مكثفة؛ للتحضير لتصوير مشاهد فيلمه الجديدة "التهويدة"، لحسم أسماء جميع الأبطال والاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، تمهيدا لبدء تصوير مشاهد العمل خلال الأيام المقبلة.الفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وبطولة الفنان عمرو يوسف، وينتمي إلى نوعية أعمال الرعب النفسي في إطار أفلام الحركة والتشويق بما يعرف الـ"سايكو دراما" والمزج بين الدراما وعلم النفس.وحرص المخرج طارق العريان على تقديم وجوه شابة جديدة، بعد نشره مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يطلب فيه مواهب جديدة للمشاركة في الفيلم بما سماه بالموسم الثاني من حلم الشهرة، ووقع اختياره على عدد كبير من الشباب الذين خضعوا لاختبارات خلال الفترة الماضية.ويعتبر الفنان الشاب محمد زتونة أحدث المنضمين إلى فريق عمل الفيلم إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة، معربا عن سعادته بالمشاركة ضمن فريق العمل الفني، لافتا إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، مشيرا إلى أنه يقدم خلال السياق الدرامي للأحداث شخصية شاب يمتهن التصوير ليمر بعدة مواقف مختلفة مع أبطال العمل.