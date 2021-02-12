البنك الدولى: 71 مليار دولار منح تمويلية لمواجهة كورونا فى 2020

تصدى البنك الدولي لتحدي فيروس كورونا في العام الماضي، حيث نمت البرامج التمويلية التي عادة ما تكون في حدود 42 مليار دولار سنويًا، العام الماضي إلى 71 مليار دولار.وأعد البنك الدولي عمليات محددة للتصدي لجائحة كورونا تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار، كما سرع المساندة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المخصص لمساعدة البلدان الأشد فقرًا، وتعمل على أساس دورة تمويل تمتد لثلاث سنوات، بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت إعادة هيكلة العديد من مشروعات البنك الدولي الحالية لدعم الاستجابة للجائحة.لكن الاحتياجات أكبر بكثير من ذلك بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، حيث إنها تتصدى لجائحة كورونا وتبدأ في العمل نحو تحقيق التعافي.وأنفقت البلدان الصناعية ما يصل إلى 15-20% من إجمالي ناتجها المحلي على حزم التحفيز الاقتصادي، بينما بالنسبة لبلدان الأسواق الصاعدة، فإن هذه الحزم مثلت نحو 6%، أما بالنسبة للبلدان الأشد فقرًا فإنها مثلت نسبة أقل من 2%، ولمساعدة هذه البلدان في تلبية كامل احتياجاتها، ستحتاج مجموعة البنك الدولي إلى موارد جديدة وكبيرة بما في ذلك من الجهات المانحة.