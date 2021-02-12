تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء بالغربية

شهدت نقابة الأطباء في الغربية، عصر اليوم الجمعة، تزايد الإقبال على الانتخابات الجارية على منصب نقيب الأطباء بالغربية.وتجرى الانتخابات، لاختيار نقيب جديد، بعد خلو المنصب؛ إثر استقالة الدكتور هشام صبحي، حيث تجرى الانتخابات بمقر فرع النقابة في شارع صدقى بطنطا، تحت إشراف قضائي، ووسط إجراءات احترازية.ويتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية، 6 مرشحين هم كل من الأطباء، أحمد حرحش، العوضى داود، بهاء توفيق، جرجس رزق الله، سعده فرغلى، عبدالقادر الكيلانى.فتح باب التقدم لمنصب نقيب أطباء الغربية، خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر 2020 الماضى، وتقدم للترشح الـ 6 أطباء سالفي الذكر.