الحافز الأخضر.. تفاصيل مبادرة تمويل إحلال السيارات المتقادمة

في إطار إعلان الحكومة إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وإطلاقها المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بالرابع من فبراير الجاري، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستمر الحكومة في هذه الخطة الطموحة وسط إقبال ملحوظ من قبل المواطنين.في هذا التقرير نستعرض مزايا المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات من العمل بالبنزين والوقود الطبيعي إلى سيارات أخرى مزدوجة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، والتي سميت باسم "الحافز الأخضر".فالحافز الأخضر سمى بذلك الاسم وذلك لكون السيارات الجديدة تحافظ على البيئة بشكل أكثر من نظيرتها القديمة، أما عن ما يوفره الحافز الأخضر للمواطن بالإضافة إلى المزيد من الصحة فهو التوفير المادي للمواطن حيث يستطيع المواطن توفير 10% من ثمن السيارة الجديدة بعد تسليمه سيارته القديمة، بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكي، و42 ألف جنيه للتاكسي و65 ألف جنيه للميكروباص، بالإضافة إلى ذلك تقدم الدولة ميزة التقسيط على 10 سنوات بفائدة لأول مرة يعمل بها وهي 3%..ومن مزايا الحافز الأخضر كذلك أن الشركات المصنعة للسيارات الجديدة، كلها تقام على أرض مصرية، من أجل الاستفادة من العنصر المحلى، ونتيجة ذلك ستصبح السيارات أسعارها أقل من نظيرتها المستوردة.كما أن هذه المبادرة الرئاسية التي تستهدف تحويل السيارات المتهالكة لسيارات أخرى مزدوجة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، تخفف عن كاهل الدولة عبء استيراد المواد البترولية.بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، وهو البنزين والسولار، الأمر الذي بما يحقق دخل أفضل لسائقي الأجرة والميكروباص، بالإضافة إلى تقليل معدلات التلوث.الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع إحلال السيارات أو "الحافز الأخضر"، تستهدف إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المقرر أن تكون مدة هذه المرحلة هي 3 سنوات.وتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة سيتم في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، ومن أجل ذلك خصصت الحكومة خط ساخن رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.ويعد بين شروط المبادرة أن يمر أكثر من 20 سنة على موديل السيارة، على أن يكون للسيارة رخصة سارية باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة جديدة، كم يتم التقديم للمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهو(www.gogreenmasr.com).وتستلم الحكومة السيارة القديمة بعد ذلك، ليتم تخريدها عن طريق وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وتحدد مقابل التخريد الذي سيختلف من سيارة لأخرى.يستخدم هذا الحافز بالإضافة إلى مقابل عملية التخريد كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال برنامج تمويل لتقسيط ثمنها عبر البنوك، وفي هذا الإطار أطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع بفائدة مخفضة 3% مقطوعة، وستكون متوفرة في كل البنوك.ويُذكر أنه حسب حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، فإن عدد السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج "بنزين وغاز طبيعي" حتى الآن أكثر من 330 ألف سيارة، كما أن عدد المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي وصلت على أكثر من 210 محطات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 80 مركزًا لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، كما أن هناك خطة طموحة للتوسع في إنشاء المحطات من أجل تحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، ويتم متابعة ذلك من قبل وزير البترول.