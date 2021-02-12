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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: مقتل العشرات من الحوثيين وتدمير آليات عسكرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:10 م
الحوثيين
الحوثيين
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أعلن قائد عسكري ميداني يمني، الجمعة، أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معركة شرسة، استمرت 12 ساعة، تم خلالها تدمير عدد كبير من الأطقم والمعدات العسكرية في جبهة المخدرة، غرب محافظة مأرب، وأسفرت عن قتلى وجرحى، كما تم القبض على عدد منهم.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت"، نقلًا عن القائد العسكري، أن المعركة احتدمت عقب كسر هجوم شنته الميليشيا على عدة مواقع للجيش، إلا أن قوات الجيش كسروا الهجوم، وشنوا هجومًا معاكسًا، تمكنوا خلاله من تدمير دبابة وأطقم عسكرية، تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية.

وأكد أن أبطال الجيش من منتسبي المنطقة السابعة وبقية الألوية والوحدات العسكرية ورجال المقاومة الشعبية في جبهة المخدرة ورغوان يقدمون أروع البطولات، التي كبدت الميليشيا خلال الساعات الماضية عدة خسائر، مضيفًا أن معنوياتهم كبيرة ويواصلون التقدم ومطاردة الميليشيا الحوثية، موضحًا أن المعارك تزامنت مع قصف جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي شنت اليوم ست غارات استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة الميليشيا في الجبهة ذاتها.

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