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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تقدم مساعدات إنسانية طارئة لسوريا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:13 م
وزارة الخارجية الهندية
وزارة الخارجية الهندية
أ ش أ
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أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، أنها قدمت مساعدات إنسانية طارئة إلى سوريا، تلبية لطلب من الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن الغذائي في البلد الذي لا يزال يعاني من ويلات الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان بثته عبر موقعها الرسمي اليوم، أنه تم تسليم الشحنة الأولى المكونة من ألف طن من الأرز، أمس الخميس، إلى السفير الهندي لدى سوريا هيفزور رحمن ووزير الإدارة المحلية السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف في ميناء اللاذقية، مُشيرة إلى أن هناك شحنة أخرى من المرجح أن تصل الأراضي السورية في الـ18 من فبراير الجاري.

وشدد البيان على العلاقات التاريخية الوثيقة التي يتمتع بها البلدان، مُضيفًا أن الحكومة الهندية دائمًا ما تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري، وأن الروابط الثنائية بين الجانبين ظلت متواصلة حتى في ظل الصراع الداخلي هناك من خلال إطلاق عدد من مشروعات التنمية وبناء القدرات.

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