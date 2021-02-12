أيرلندا الشمالية تسجل 407 إصابات بكورونا

أعلنت أيرلندا الشمالية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الناطقة بالإنجليزية، أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في أيرلندا الشمالية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في شهر يناير عام 2020.