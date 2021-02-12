«التعليم» تهنئ النادى الأهلى لحصوله على لقب ثالث العالم

هنأ الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فريق النادي الأهلي بالحصول على لقب ثالث العالم بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية.وقال حجازي، خلال تهنئته الأهلي بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من كل قلبى ألف ألف مبروك للنادى الأهلى العظيم، رفعت رأس جمهورك وجمهور الكرة المصرية ومصر كلها".وأضاف: "فخور بأننى مصرى ومبروك لأبنائي وزوجتي ولجميع الأهلوية أصدقائى مبروك لمصر وشكرا للمسة السعادة التى أمتعنا بها النادى الأهلى".واختتم تهنئته متمنيًا الارتقاء بجميع الأنشطة الرياضية في كل الفرق وعلى مستوي المدارس حتي ننافس عالميا في جميع المجالات.