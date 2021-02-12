العراق: 2530 إصابة جديدة بكورونا وتحذير من موجة أشد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة تسجيل 2530 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 639 ألفا و438 إصابة.وأضافت الوزارة- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه تم تسجيل 1008 حالات شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 604 آلاف و822 حالة وبنسبة شفاء 94.6%، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 13 ألفا و157 حالة.فيما حذرت الوزارة من دخول البلاد في موجة أشد وأخطر من الموجة الحالية بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي الذي هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء وخفض مستوى أعداد الإصابات.