إيران تسجل 7298 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 7298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و203 آلاف و753 شخصًا على مستوى البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري- في بيان أوردته وكالة إنباء (إرنا- نيوز) الإيرانية- إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 58 ألفا و809 حالات عقب تسجيل 58 وفاة جديدة منذ أمس الخميس، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض مليونا و285 ألفًا و14 شخصًا، ووصل عدد الحالات الخطرة إلى 3 آلاف و762 شخصًا.وأضاف البيان أنه تم إجراء 9 ملايين و938 ألفًا و625 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.