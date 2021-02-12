احتفالية بالمتحف الحربي في بورسعيد لتنشيط السياحة (صور)

شهد المتحف الحربي بمحافظة بورسعيد، إقبال العشرات من المواطنين لمشاهدة احتفالية أقيمت، اليوم الجمعة، لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك بمشاركة فرقة صوت البحر للسمسمية، بقيادة الفنان جابر مرسي، والفنانة فاطمة مرسي، ونخبة متميزة من نجوم التراث الشعبي.وقدمت الفرقة على أنغام السمسمية عددا من الأغاني التراثية، والأغاني الوطنية ومنها: "دي بورسعيد الوطنية، اسمع يا سيدي، آه يالالي، أم الخلول"، في ظل تجاوب وتفاعل كبير من المواطنين.وتوافد العشرات من المواطنين ببورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى على المتحف الحربي بشارع 23 يوليو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، والتقطوا الصور التذكارية مع أعضاء فرقة السمسمية، ومقتنيات المتحف التاريخية.