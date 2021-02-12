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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتفالية بالمتحف الحربي في بورسعيد لتنشيط السياحة (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:00 م
احتفالية بالمتحف
احتفالية بالمتحف الحربي
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد المتحف الحربي بمحافظة بورسعيد، إقبال العشرات من المواطنين لمشاهدة احتفالية أقيمت، اليوم الجمعة، لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك بمشاركة فرقة صوت البحر للسمسمية، بقيادة الفنان جابر مرسي، والفنانة فاطمة مرسي، ونخبة متميزة من نجوم التراث الشعبي.

وقدمت الفرقة على أنغام السمسمية عددا من الأغاني التراثية، والأغاني الوطنية ومنها: "دي بورسعيد الوطنية، اسمع يا سيدي، آه يالالي، أم الخلول"، في ظل تجاوب وتفاعل كبير من المواطنين.

وتوافد العشرات من المواطنين ببورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى على المتحف الحربي بشارع 23 يوليو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، والتقطوا الصور التذكارية مع أعضاء فرقة السمسمية، ومقتنيات المتحف التاريخية.

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